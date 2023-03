Pericolo amianto, obbligatorio rimuoverlo Per una proprietà di Pozzale c’è l’ordinanza

EMPOLI

Pericolo amianto all’interno di una proprietà privata nella frazione di Pozzale. E così, nei giorni scorsi, è scattata l’ordinanza che invita i proprietari a verificare l’effettiva presenza del materiale inquinante e, soprattutto, a rimuoverlo secondo le procedure stabilite dalla legge, oltre a comunicare il corretto svolgimento delle procedure. Il provvedimento è stato emesso dopo i controlli da parte del dipartimento della prevenzione dell’Asl: l’amianto si troverebbe sulle coperture dei numerosi piccoli annessi che, sulla base di un’analisi visiva sullo stato di conservazione, non presentavano condizioni di manutenzione adeguate. In particolare, risultava che la piccola copertura di uno dei rimessaggi presentava sfaldature, affioramento di fibre e piccole formazioni solide "gocciolanti" e che la piccola tettoia chiusa destinata a pollaio posizionata in fondo al giardino di una dei proprietari dell’appartamento, presenta lastre in pessimo stato di manutenzione che non risultano ancorate. L’ordinanza invita a operare nel rispetto delle procedure che tutelano la salute. Esiste infatti tutta una serie di azioni da svolgere nel momento in cui si va a togliere questo materiale che, se sfaldato, può risultare pericolosamente cancerogeno. Per questo è possibile attivare il personale di Alia. L’amministrazione ha poi provveduto, a pochi chilometri da lì, a effettuare una variazione di bilancio per intervenire in prima persona all’interno dell’ex fornace a La Farfalla, nella frazione di Casenuove, dove la presenza di amianto è accertata da anni e dove è necessario provvedere alla rimozione con una certa celerità.