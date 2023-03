’Percorsi in divenire’ Ecco l’arte dei giovani

In mostra oltre 50 opere che spaziano dalla rappresentazione naturalistica del territorio al ritratto alla sperimentazione astratta, attraverso un ventaglio lodevole di stili e ispirazioni. E’ la mostra d’arte collettiva ’Percorsi in Divenire’, che sarà inaugurata oggi alle 16 presso il Palazzo delle Arti in piazza Vittorio veneto e che vede protagoniste le opere di quattro giovani artisti: Davide Acquafresca, Gaia Baccellini, Lucrezia Casalini e Gabriele Innocenti. Realizzate dal 2019 a oggi, le creazioni attraversano uno spazio temporale breve ma fruttuoso. "Questa – dice l’assessore alla cultura Daniele Cei - è la seconda mostra che facciamo nel 2023 al Palazzo delle Arti in piazza Vittorio Veneto. Siamo veramente entusiasti di mettere a disposizione di quattro giovani artisti questo bellissimo spazio del complesso Corsini, un luogo dove si fa cultura e dove si ha modo di conoscere artisti locali e non. La mostra sarà visitabile dal 5 al 26 marzo, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13, il sabato e la domenica dalle 16 alle 19.