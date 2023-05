Percorsi di volontariato Opportunità per i ragazzi

Anche quest’anno l’Informagiovani del Comune di Fucecchio promuove percorsi brevi di volontariato nelle associazioni e servizi rivolti a ragazze e ragazzi che abbiano compiuto 16 e 17 anni, che si svolgeranno nel periodo estivo. Il tutto nelle associazioni del territorio che hanno aderito all’iniziativa (Misericordia e Pubblica Assistenza di Fucecchio, Scuola in Natura, Semplicemente Odv, Folgore, Elan Frantoio, Hurria). Le iscrizioni si apriranno alle 15 di martedì 9 maggio e si chiuderanno alle 13 di mercoledì 17 maggio. Per iscriversi sarà necessario compilare il modulo di iscrizione scaricabile sul sito del Comune, insieme agli allegati richiesti, all’indirizzo mail [email protected] In alternativa il modulo può essere consegnato a mano direttamente all’InformaGiovani durante gli orari di apertura: da lunedì a venerdì ore 10-13, martedì e giovedì anche 15.30-18. Non saranno prese in carico le domande inviate prima o dopo gli orari e il periodo suddetto.