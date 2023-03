Per Arnovecchio mancano i fondi

Il presidente del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, Marco Bottino, ha indicato nell’attuazione del “piano laghetti“ e nell’attivazione dei necessari finanziamenti la chiave di volta per dare una svolta importante alla richiesta di acqua della Toscana. Su questo fronte, sul territorio dell’Unione alcuni passi sono già stati fatti o si stanno finalizzando. Il progetto di Arnovecchio, per esempio, è a livello definitivo esecutivo. Mancano i finanziamenti, ma appena saranno recuperati il Consorzio potrà partire e rendere l’acqua del laghetto nella ex cava manni di proprietà del Comune fruibile per le aziende agricole dell’area in caso di necessità. er poter irrigare le piane che sono coltivate a noccioleti e frutteti.

Per quanto riguarda la Pesa, invece, si pensa di utilizzare gli affluenti che portano meno residui per costituire gli accumuli che darebbero le risorse per garantire l’utilizzo del deflusso minimo vitale anche in estate ed evitare che il torrente secchi da maggio a ottobre come avviene tutti gli anni.

Ultimo, ma non ultimo, il lago di Sammontana a Montelupo dove sono in corso i lavori per abbassare lo sbarramento e lo scarico di fondo che realizzeranno l’invaso di proprietà comunale ma gestito dal Consorzio di bonifica. I lavori finiranno entro l’anno.

Fran. Ca.