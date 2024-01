Pelle tra crisi e speranza: "Dobbiamo sostenere con forza il comparto"

Il momento è difficile per le tensioni internazionali. Oltre che per l’inflazione e il rimbalzo dei prezzi. Ma anche gli ultimi eventi hanno dimostrato l’importanza del comparto moda legato alla pelle. Due eventi andati in scena recentemente a Firenze Pitti Uomo e Material Preview. Due momenti ai quali il Comune di Fucecchio è intervenuto con il sindaco Alessio Spinelli e la vice Emma Donnini per esprimere la propria vicinanza e il proprio sostegno agli operatori della moda che lavorano sul territorio fucecchiese e che hanno preso parte alle due kermesse. Due appuntamenti importanti sia per chi espone, nel caso di Pitti Uomo, che per i produttori, nel caso di Material Preview che anticipa le tendenze dei principali saloni della pelle che si tengono in primavera nel mondo, a partire dai prossimi a New York e a Milano. In un clima di positività, ma anche di consapevolezza delle difficoltà innescate dai conflitti bellici, gli operatori del settore hanno guardato con ottimismo ai mercati che sembrano aprire a prospettive incoraggianti per la seconda metà del 2024.

"È quello che abbiamo percepito – spiega il sindaco Alessio Spinelli – incontrando gli imprenditori nelle due rassegne di Firenze e di Scandicci. Le aziende fucecchiesi sono parte integrante di quel polo del lusso e del made in Italy che si sviluppa lungo la valle dell’Arno, dal capoluogo fino al Comprensorio del Cuoio".

"Ci sono le difficoltà generate dalle tensioni geopolitiche e dai conflitti, ma allo stesso tempo si vedono sullo sfondo anche prospettive di crescita – aggiunge Spinelli –. È già positivo che i mercati, soprattutto nel settore della pelle, continuino a mantenere il segno più, anche se con incrementi contenuti. Pur con distinzioni tra un settore e l’altro devo dire che sia a Pitti Uomo che a Material Preview si respirava un’aria di positività, data dal fatto che, nonostante tutto, i prodotti di altissima qualità realizzati sul nostro territorio riscuotono sempre un grandissimo successo e un apprezzamento particolare su tutti i mercati mondiali. Dobbiamo continuare a sostenere con forza l’intero comparto, cercando anche soluzioni innovative che esaltino il rapporto tra produzione e cultura, in un connubio unico che la Toscana può esprimere meglio di chiunque altro".