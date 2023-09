Pegaso per tutti "Nessuna risposta"

Diego Crocetti, coordinatore Forza Italia di Capraia e Limite, non molla la presa sulla questione dell’estensione del biglietto unico Pegaso, per il trasporto extra urbano anche ai comuni dell’Empolese-Valdelsa. "C’eravamo lasciati prima delle ferie estive con la promessa e l’impegno strombazzato ai quattro venti, da parte della città metropolitana – afferma Crocetti –. Il tempo è passato, la prossima settimana inizieranno le scuole ma purtroppo ai proclami non sono seguiti i fatti. Ce la facciamo entro fine mese a dare una risposta ai cittadini dell’Empolese?". Una possibilità di tariffe ridotte che sarebbe sicuramente utile a molte famiglie. "Se non si riescono a trovare le risorse – conclude – si abbia il coraggio di dire ai cittadini che attendono risposte, che purtroppo quelli dell’Empolese Valdelsa vengono considerati di serie B".