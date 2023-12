Pedoni e ciclisti, rischi e pericoli aumentano

EMPOLESE VALDELSA

Quasi il trenta per cento del totale degli incidenti registrati dalla polizia municipale dell’Empolese Valdelsa nel corso del 2023 ha riguardato la cosiddetta utenza debole. In due casi la persona coinvolta ha addirittura perso la vita. La maggior parte delle vittime sono stati i pedoni: in 61 casi sono rimasti feriti, in un caso c’è stato addirittura il decesso della persona, mentre in un paio di casi chi si trovava sulla strada ne è uscito incolume. Anche per i ciclisti non è stato certo un anno facile sulle strade del territorio dell’Unione: 38 sono stati gli incidenti con velocipedi, di cui 33 con feriti. In un caso l’incidente ha coinvolto un ciclista su una bicicletta elettronica.

Negli ultimi anni in città e non solo sono in crescita anche le persone che si spostando a bordo di monopattini elettronici rimanendo, talvolta, coinvolti in incidenti: 5 sono quelli registrati nel 2023. I sinistri che hanno invece riguardato ciclomotori e motocicli sono stati 76. Ci sono stati anche casi di incidenti che hanno riguardato quadricicli leggeri (quelli che si guidato senza patente B): 4 in tutto, di cui uno con un ferito. Al livello statistico, nella mole dell’attività della polizia municipale durante l’anno 2023, emergono anche un paio di curiosità: il giorno della settimana in cui sono verificati più incidenti è stato il venerdì con 120 casi, mentre il mese con più sinistri è risultato ottobre con 66 verbali.

i.p.