"Pedaggio in Fi-Pi-Li, imporla dall’alto è un errore"

EMPOLI

"FI-Pi-Li a pagamento per i camion? Il presidente Giani ha sbagliato ad imporre dall’alto una decisione senza prima confrontarsi con le categorie interessate". La Lega interviene sulla questione pedaggio in superstrada, sottolineando il "mancato preventivo dialogo fra le parti". Secondo Elena Meini, capogruppo in Consiglio regionale della Lega "un confronto sarebbe stato più costruttivo e giusto, rispetto all’imposizione dall’alto del provvedimento sul pedaggio a pagamento per i camion. Il presidente Giani ha decisamente sbagliato l’approccio – insiste l’esponente leghista - decidendo unilateralmente, senza prima confrontarsi adeguatamente con chi subirà le pesanti conseguenze dalla predetta determinazione". Meini è decisa a riproporre un serio confronto sulla tematica. "Chiediamo con forza di aprire un dialogo prima di prendere decisioni azzardate. Noi ci stiamo muovendo con incontri interessanti che proseguiremo e sarebbe il caso che pure lo stesso Giani, scendesse dal piedistallo e facesse altrettanto".