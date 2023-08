Pedaggio ai Tir in FiPiLi Il presidente Giani "Entro il 2025, il soggetto per gli investimenti"

di Francesca Cavini

Una panoramica ricca su alcuni temi ’caldi’ della situazione toscana. Questa in estrema sintesi la serata del presidente della Regione, Eugenio Giani, ospite d’onore alla Festa dell’Unità di Capraia e Limite che si è chiusa ieri sera. Accolto dal sindaco Alessandro Giunti e intervistato dal vicesegretario del Pd del comune remiero, Edoardo Antonini, il governatore ha parlato a braccio di molti argomenti, soffermandosi su uno di quelli più discussi degli ultimi giorni e ben presente nell’agenda: il pedaggio sulla FiPiLi per i Tir e i camion. "Questa strada - ha precisato Giani - viene usata moltissimo per spostare merci dalla costa all’area industriale metropolitana e ha bisogno di interventi di manutenzione importanti. Senza una società che se ne occupi specificatamente e che sia finanziata con i pedaggi non sarà possibile trasformarla in un’arteria sicura e che abbia, dove esiste lo spazio per costruirla, anche una terza corsia capace di snellire il traffico ed evitare il formarsi di code chilometriche". Giani ha inolte ricordato come il tracciato e il dimensionamento della Strada di grande comunicazione siano datati (hanno 30 anni) e necessitino di un ammodernamento sostanziale. Modifiche costose per le quali è necessario reperire fondi, appunto, tramite il pedaggio per Tir e affini. Un pedaggio satellitare è quello che ha in mente il governatore, che potrebbe portare a incassi sufficienti per i lavori straordinari e la manutenzione ordinaria dell’arteria. "Per costituire la società di gestione della FiPiLi abbiamo il nulla osta della Corte di Conti - ha aggiunto Giani – ed entro il 2025 partirà il soggetto che garantirà gli investimenti sulla FiPiLi e consentirà le manutenzioni. Questo è un obiettivo entro il mandato".

Poi una riflessione sul ’terremoto’ Pnrr. "Il ministro Fitto – ha detto il governatore – ha tagliato 16 miliardi di lavori penalizzando i settori della sanità e dell’ambiente. Un miliardo è stato tolto alla Toscana, cancellando progetti per piste ciclabili, interventi sulle aree interne, sulla difesa del suolo e sulle case di comunità. Fitto ha detto che le risorse tolte saranno trovate altrove, con il Fondo per lo sviluppo e la coesione, ma noi ’queste risorse’ le abbiamo tutte impegnate per quello che l’Fsc consente di fare. Mi è stato detto che altri fondi potrebbero arrivare ’con l’artico 20 della legge 67 del 1988 sull’edilizia sanitaria e sociosanitaria’. Ma anche qui abbiamo già impegnato queste risorse in progetti molto importanti. Quindi queste affermazioni non sono convincenti".