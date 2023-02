Pd, le liste per le assemblee Tanti giovani e volti noti

Sono state presentate ieri a Empoli le liste di candidati collegate alle candidature di Stefano Bonaccini per l’assemblea nazionale del Pd e di Valentina Mercanti per quella regionale. Il collegio di elezione per l’Assemblea nazionale del Pd è composto dai territori della federazione dell’Empolese-Valdelsa e del Coordinamento metropolitano di Firenze, esclusa la città di Firenze. La lista collegata alla candidatura di Stefano Bonaccini è la seguente: Marco Pierini, Angela Bagni,Paolo Omoboni, Irene Macchi,Roberto Ciappi,Samanta Setteducati,Enrico Cherubini,Diye Ndiaye. Il collegio di elezione per l’Assemblea regionale del Pd è composto dal solo territorio degli 11 comuni della federazione Empolese Valdelsa. La lista collegata alla candidatura di Valentina Mercanti è la seguente: Alessio Falorni, Sara Iallorenzi, Gianmarco Geloso, Aglaia Viviani, Sandro Piccini, Simona Rossetti, Lorenzo Giunti, Daniela Di Lorenzo, Gianni Cortina, Sabrina Mazzei, Francesco Redditi, Sara Sanchini, Alessio Tanganelli, Brenda Barnini.

"Nel creare queste liste - ha detto Marco Pierini – abbiamo voluto tutti coloro che compongono l’ossatura del partito nell’Empolese Valdelsa. La maggior parte delle mozioni sono state presentate da giovani nei nostri circoli, sono loro che si sono fatti carico della candidatura di Bonaccini e di Valentina Mercanti. La candidatura di Bonaccini rappresenta una forza concreta e senza la concretezza e la vicinanza ai problemi della gente non si può tornare a vincere". Anche la sindaca di Empoli Brenda Barnini è intervenuta spiegando perché è nella lista, sebbene all’ultimo posto. "Ho accettato - ha detto - per metterci la faccia, per dare coerenza a un progetto politico in cui credo. La Toscana più del resto d’Italia ha bisogno di una guida del partito con le caratteristiche che Bonaccini presenta. La politica si fa in presenza, non si fa a distanza, e Valentina Mercanti ci sarà". Emozionato e convinto anche Gianmarco Geloso, appena 19enne, che ha accettato la candidatura nel Pd perché "ci sono delle radici forti ed è da queste che dobbiamo ripartire. Sono nascoste, ma ci sono. L’albero Pd in superficie ha sofferto e sta soffrendo, ma le radici che ha lo possono salvare. Per questo ho scelto Bonaccini". Infine la sindaca di Cerreto Guidi, Simona Rossetti, ha ribadito che "per risalire la china serve un leader grande e Bonaccini lo è. Sotto ai titoli ci vogliono i contenuti: funziona se si tiene unito il centrosinistra, se si è coerenti e se c’è l’esperienza e Bonaccini funzionerà".

Francesca Cavini