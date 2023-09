Pd alle consultazioni. Mantellassi candidato?: "Ora sono prioritari l’ascolto e il confronto"

Alessio Mantellassi, 28 anni, di Ponte a Elsa, è il presidente, ‘dem’, del consiglio comunale. E’ laureato in storia ed è un insegnante precario. Nel suo dna c’è anche la passione per la politica, tanto che si sta parlando anche di lui nelle consultazioni interne al Pd che cerca di individuare il sostituto di Brenda Barnini alle elezioni amministrative dell’anno prossimo. Quindi la domanda di avvio è d’obbligo.

Lei si candiderà?

"Mi sono impegnato molto per la città e vorrei continuare a farlo anche in futuro. Sono a disposizione ma credo anche che non ci si possa candidare sui giornali. Il Pd ha deciso un percorso di discussione e confronto interno di cui ho assoluto rispetto. Sono passaggi collettivi in cui servono serietà e maturità".

Ci fa un bilancio di questi quattro anni alla guida del consiglio comunale?

"Abbiamo lavorato molto, anche aprendo i lavori del Consiglio a chiunque volesse conoscere i problemi della città: i lavori sono on line. Tra le iniziative specifiche del Consiglio segnalo la revisione dello statuto comunale, in corso, a cura della commissione affari generali. Ci siamo occupati poi di grandi scelte urbanistiche, infrastrutturali e di bilancio".

Quali gli impegni su lavoro, sviluppo e impresa?

"Abbiamo guardato alla tradizione, concreta, della nostra città come polo produttivo dell’area, con circa 6.000 aziende e 20.000 addetti con presenze significative nei settori della manifattura, del commercio e dell’edilizia. Credo che ci si possa definire una terra di lavoro con buoni rapporti sindacali, in genere. Nel 2021, ultimo dato disponibile, avevamo un tasso di disoccupazione del 6,5%, un record regionale, mentre a livello nazionale il valore era a due cifre. Abbiamo guardato allo sviluppo, ad esempio con il polo tecnologico di via Piovola che è cresciuto. E’ una realtà che va guardata con interesse: comprende anche un Its (Istituto tecnico superiore) privato. Per la zona industriale del Terrafino abbiamo indicato la strada della manutenzione e dello sviluppo del welfare, da realizzare, con nuovi servizi di vario tipo, e con un’attenzione al trasporto pubblico. Sul lavoro ho firmato volentieri la raccolta firme per il salario minimo. E’ una battaglia che ha coinvolto tante forze politiche. La strada è quella: trovare temi in comune e fare battaglie concrete insieme. Anche a livello locale".

Sulle infrastrutture quali sono i punti caldi?

"Un tema importante è il raddoppio della tratta ferroviaria per Siena. C’è un dibattito in proposito, ma si deve considerare che è un’opera nazionale commissariata, su cui noi abbiamo scarse possibilità d’intervento. Le difficoltà segnalate dai cittadini riguardano, ad esempio, la mobilità interna alle frazioni coinvolte. C’è bisogno di approfondimenti per risolvere i problemi e ci sono contatti tra Comune e Rfi e un positivo dialogo con i comitati. In 10 anni abbiamo fatto molto: la circonvallazione Sud, la strada di Villanuova e quella di Serravalle. In futuro dovremo proseguire il lavoro allungando la circonvallazione Sud fino a Ponzano, facendo la parallela di via Sanzio, accanto alla ferrovia, e la riduzione dei sottopassi. L’obiettivo è avere meno traffico in centro, per arrivare a ‘zone 30’ più ampie e più aree pedonali. Il tutto per una maggiore qualità della vita".

Sulla sanità cosa ci sarebbe da fare?

"Anzitutto sono contento che il Pd abbia posto i temi della salute al centro del suo impegno e che la Regione abbia chiesto più soldi e più personale. E’ una battaglia da fare anche qui, dall’ospedale, liste d’attesa comprese, e dalla sanità territoriale, quella che guarda anche ai problemi degli anziani, in una città dove gli over 70 sono 9.000".