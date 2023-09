Paziente salvata da ictus ringrazia l’ospedale con un ritratto di bambina: “Sono nata una seconda volta”

Empoli, 13 settembre 2023 - Ogni anno, in Italia, sono circa 120mila le persone colpite da ictus. Di loro, 45mila riportano disturbi neurologici spesso invalidanti, come la spasticità, che si presenta in circa il 19% dei casi a 3 mesi e dal 17% al 38% a un anno dall'episodio acuto. Ma ci sono anche storie a lieto fine. È il caso di una paziente empolese salvata da un ictus, che ha ringraziato la Stroke Unit del San Giuseppe e di Careggi con un ritratto di bambina. “In ricordo del 4 gennaio gennaio 2023, giorno in cui sono nata una seconda volta, un grazie di cuore a tutti voi ". Così ha scritto Miriam, una paziente di 73 anni. Con queste parole la signora di Empoli ha voluto donare un ritratto di bambina al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe come gesto di riconoscenza per la professionalità del personale sanitario ringraziandolo insieme al team della Stroke Unit di Careggi. La storia della signora risale ai primi giorni di gennaio in cui si è recata al pronto soccorso di Empoli con un ictus in atto con paralisi destra ed è stata trattata con trombolisi sistemica ed in seguito, avendo una occlusione di un'arteria cerebrale, è stata trasferita all'Azienda ospedaliero universitaria Careggi per la loco regionale, come da protocollo. La signora ha ripreso la capacità di utilizzo del lato colpito come mostra il disegno da lei realizzato che simboleggia la sua rinascita. Come reso noto recentemente dall'Associazione Italiana Ictus, ad oggi, in Italia, solo il 18% dei pazienti che sopravvivono a un ictus riceve una diagnosi di spasticità e soltanto 5.000 beneficiano del corretto trattamento. Per creare consapevolezza sulla malattia e sulla necessità di interventi dedicati alla riabilitazione, vengono non a caso promosse campagne di comunicazione dedicate, per insistere sull'importanza della prevenzione e aumentare l'attenzione al post-evento, con l'obiettivo di permettere il recupero delle disabilità. Per diffondere l'importante dei corretti stili di vita è necessaria una forte operazione di sensibilizzazione sui fattori di rischio correggibili. Per esempio, per ridurre la possibilità di ictus è fondamentale smettere di fumare, non consumare eccessivo alcool, mantenere un'alimentazione equilibrata e fare movimento. A favorirne l'insorgenza sono inoltre numerose condizioni e patologie, tra cui ipertensione, obesità, diabete mellito e diverse malattie cardiache. In Italia l'ictus è la prima causa di disabilità con 185mila persone colpite ogni anno, e in Europa grava sui bilanci dei sistemi sanitari con costi stimati fino a 60 miliardi di euro. Come dimostra il caso della signora Miriam però, i trattamenti riabilitativi, soprattutto se intrapresi precocemente, sono in grado di permettere al paziente il ripristino di molte delle funzionalità compromesse e il recupero di una buona qualità di vita. Maurizio Costanzo