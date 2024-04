Pavese punta il dito sull’erba alta: "Intervenire subito a Graziani"

Prevedere al più presto un’operazione di sfalcio dell’erba nella zona della scuola Rodari, in località Graziani. È la richiesta avanzata nelle scorse ore da Monteluponelcuore, attraverso il candidato sindaco Federico Pavese e il consigliere comunale uscente Giuseppe Madia. I due esponenti del centrodestra hanno posto l’attenzione in particolare sull’erba alta nei pressi dell’istituto scolastico, che rappresenta a loro dire una potenziale criticità per i bambini in primis e per tutti gli abitanti del quartiere in generale.

"L’erba alta aumenta in maniera esponenziale il rischio per la salute pubblica, specie nel periodo primaverile ed estivo. La dimensione del fenomeno nelle aree in questione ricade nella competenza comunale e può essere ben controllata e ridotta – hanno dichiarato a tal proposito – necessitano di attenzione anche perché si tratta di spazi destinati ai più piccoli, in primis. E tali criticità rappresentano un rischio sotto molteplici aspetti: da un lato rischiano di essere terreno fertile al divampare di incendi, dall’altro forniscono un habitat ideale per la proliferazione di ratti, serpi e zecche".

Sulla base di tutto ciò, Pavese e Madia hanno quindi sollecitato il Comune ad intervenire in tempi brevi. "Si manifesta l’esigenza di un intervento – hanno concluso i due facendo il punto della situazione – non solo per il ripristino delle normali attività di transito, gioco e sosta. Chiediamo anche un’opera di disinfestazione completa dell’area, in vista della bella stagione".