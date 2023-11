Paura in un condominio. Un lupo entra nel palazzo. E devasta il vano scale

Un lupo in casa. Sono le 5.30 quando le famiglie di un piccolo condominio di Limite sull’Arno, si svegliano per i rumori provenienti dal vano scale. Pensano ai ladri, invece è un lupo. "La prima cosa che ho pensato quando abbiamo sentito quel trambusto è che ci potessero essere dei malintenzionati – racconta uno dei residenti –. Non potete immaginare, quindi, la sorpresa quando un vicino, che ha la terrazza che affaccia sulla finestra del vano scale, mi ha avvertito di aver visto un lupo salire e scendere le scale, azzannando e devastando ciò che trovava: fioriere, portaombrelli e zerbini". Probabilmente ha trovato aperta la porta che collega con il garage e spingendola con il muso, attratto da qualcosa, è riuscito ad entrare nel vano scale. Poi, rimanendo chiuso all’interno si è sentito in trappola e ha iniziato ad innervosirsi non riuscendo più a trovare la via per uscire. La guardia forestale è riuscita a sedare l’animale per poi affidarlo al servizio veterinario della Asl.