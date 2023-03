Paura in superstrada Vetro sfondato da un pezzo di ferro

Sfiorata la tragedia ieri mattina in superstrada. Un’auto che viaggiava in direzione mare è stata improvvisamente colpita da un grande pezzo di ferro ’piovuto’ da non si sa dove. L’impatto è stato violentissimo e il vetro della vettura è andato in frantumi, provocando un enorme spavento nel conducente che, con esperienza e freddezza, è riuscito comunque a controllare la vettura e ad evitare che andasse a finire contro altre auto o contro il guard rail.

È lo stesso conducente a raccontare, su Facebook, quanto accadutogli: "Ero all’altezza di Empoli Est quando improvvisamente un pezzo di ferro grande è volato dalla carreggiata opposta, direzione Firenze e mi è letteralmente entrato in macchina. Grazie a Dio non avevo nessuno in auto con me, altrimenti sarebbe stata una tragedia". L’uomo lancia un appello per avere informazioni sull’accaduto: "Qualcuno per caso transitando ha visto qualcosa che possa essermi utile a rintracciare la fonte del pezzo di ferro?". In poche ore il post sul social è diventato virale, con commenti caratterizzati da indignazione e solidarietà.