Paura dopo la passeggiata al parco Catenina strappata dal collo Nonna e mamma nel mirino del ladro

Doveva essere una semplice passeggiata al parco dietro casa, in una tranquilla domenica mattina come tante altre. E invece la camminata si è conclusa nel modo peggiore: urla, tanto spavento e cure al pronto soccorso. Tutto è successo ieri mattina nella zona di Carraia, in via Volta, all’altezza della chiesa. Erano trascorse da poco le 9 quando una donna di 64 anni, di ritorno dal parco della Rimembranza insieme alla figlia e alla nipotina di appena due mesi, è stata raggiunta alle spalle da un uomo che in un battibaleno si è avvicinato a lei e le ha strappato la catenina dal collo per poi fuggire di corsa facendo perdere le proprie tracce.

Le due donne hanno chiamato i carabinieri che sono subito intervenuti sul posto per ricostruire l’accaduto e raccogliere informazioni utili a risalire all’identità dell’autore del furto con strappo. In un secondo momento la donna più anziana sarebbe anche andata al pronto soccorso per farsi refertare in seguito a pressione alta e qualche escoriazione. Le due donne hanno riferito ai carabinieri di aver visto l’uomo aggirarsi nei paraggi in sella a una bicicletta prima che compisse il furto con strappo.

Ai militari dell’arma lo hanno descritto come un uomo probabilmente di nazionalità nordafricana che potrebbe avere all’incirca trent’anni. I carabinieri adesso sono al lavoro per risalire all’identità del soggetto e nelle prossime ore non si esclude che possano reperire i filmati delle telecamere della zona. Subito dopo l’accaduto, le urla delle due donne avrebbero richiamato l’attenzione di alcuni residenti della zona che sono scesi in strada per aiutare le vittime. Nella giornata di ieri la mamma della piccola, ancora sotto choc, si era sfogata sui social con un lungo post nel quale raccontava l’accaduto e metteva in guardia gli altri utenti della rete. Un post che poi è stato cancellato nel corso della giornata.

L’area di via Volta, via Einstein e viale Buozzi era già finita sotto la lente per il tema della sicurezza. Ma almeno nel recente passato non si ricordano episodi di questo genere, specialmente in pieno giorno.