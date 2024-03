Pathos e umorismo con I Gatti Lunatici

CERTALDO

Quello alle porte sarà un weekend all’insegna del teatro popolare al Regina Margherita di Marcialla. Nell’ambito della 20esima edizione della rassegna di teatro, infatti, domani alle 21.30 (replica domenica alle 17) la compagnia I Gatti Lunatici presenta “Al di là delle apparenze”, commedia in vernacolo in tre atti scritta e diretta da Stefano Cosi. Un copione che invita alla riflessione sulle apparenze attraverso umorismo e pathos, svelando l’assurdità delle maschere sociali e promuovendo un’esistenza autentica. Una riflessione sull’apparire a tutti i costi che rischia di soffocare l’essenza dell’uomo, compiuta, però, attraverso un’opera divertente. Lo spettacolo vuol invitare il pubblico a un ‘pensiero critico’ su questi temi, pur offrendo momenti di genuino divertimento. Attraverso personaggi caricaturali e situazioni grottesche lo spettacolo svela l’assurdità e il pericolo insiti nelle apparenze

ingannevoli, ma anche la possibilità di un’esistenza più autentica e soddisfacente.

Numerosi i riconoscimenti già ottenuti: fra l’altro quello del Club Unesco di Firenze che ha premiato l’opera per il suo significativo contributo culturale e la promozione di un vernacolo unico. L’avventura de I Gatti Lunatici nasce dalla voglia di un gruppo di attori non professionisti che hanno deciso di promuovere e rinnovare l’interesse per il vernacolo fiorentino.