Patente da rinnovare, il caso del pensionato approda in Regione. C’è un’interrogazione

Castelfiorentino (Firenze), 26 gennaio 2024 – ll caso del signor Franco Pistolesi, 73 anni di Castelfiorentino, paziente cardiopatico che deve effettuare la visita medica per il rinnovo della patente di guida, approda in Regione. Enrico Sostegni, consigliere regionale Pd e presidente della commissione Sanità, ha infatti presentato un’interrogazione alla giunta toscana per conoscere "quali siano le tempistiche medie di esecuzione delle ‘visite speciali’ per ciascuna Azienda unità sanitaria locale toscana; se tali tempistiche evidenziano la necessità di apportare, per quanto di competenza regionale e delle rispettive Ausl, eventuali interventi migliorativi per rendere il servizio sempre più efficiente e tempestivo, tenuto conto delle esigenze specifiche dei cittadini con condizioni di salute particolari, comportando, anche l’onere di sostenere uno specifico pagamento per poter guidare durante il periodo intercorrente tra la scadenza e l’effettuazione della visita".

La vicenda è stata raccontata sulle pagine de La Nazione lo scorso 13 gennaio. "È una questione da non sottovalutare, perché – spiega Sostegni – coinvolge un cittadino affetto da patologia cardiaca che a causa dei ritardi dell’appuntamento per la visita medica per il rinnovo della patente di guida è costretto a sostenere disagi logistici e oneri economici". Pistolesi, infatti, nonostante abbia richiesto la prenotazione della visita con largo anticipo – quasi tre mesi – rispetto alla scadenza della patente, ha avuto l’appuntamento due mesi dopo tale scadenza. Per poter continuare a circolare nei due mesi ’scoperti’ la soluzione è richiedere un permesso provvisorio di guida valido fino al termine delle procedure di rinnovo, previo il pagamento di una quota di 50 euro.

“Viene quindi alla luce – prosegue Sostegni – una potenziale problematica “generale” per la quale si rende opportuno effettuare specifiche verifiche ed intraprendere, eventualmente, iniziative per rendere sempre più efficace e tempestiva l’espletazione delle visite. Per questi motivi – conclude – ho pensato di investire del caso la giunta regionale e sarà mia cura informare sulle risposte che verranno".