Passione teatro. Gli amatori tornano in scena

Tutto pronto al Teatro Boccaccio per una nuova edizione della rassegna amatoriale "Chi è di scena". Domani sera si aprirà il cartellone 2024 fatto di cinque spettacoli, che si terranno in questo mese di maggio, a giugno e a ottobre. L’attuale formula che si sviluppa su tre mesi dell’anno, in cui tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15, è un’evoluzione della rassegna di teatro che prima prendeva il nome di "Maggio amatoriale", organizzata e coordinata dal Comune di Certaldo in collaborazione con la società GrandeSchermo che gestisce il Multisala Boccaccio. Il primo appuntamento è per domani alle 21.15 quando saliranno sul palco gli attori della compagnia Scuola di Teatro Polis per portare in scena "Pezze di Plauto", spettacolo tratto da "Persa" e "Aulularia" di Tito Maccio Plauto. I protagonisti di queste due commedie del teatro latino sono un servo ingegnoso, una ruffiana gabbata, un vecchio tirchio e un giovane innamorato. A cucire le fila di queste due ’pezze’ saranno Sofoclidisca e Bromia, due serve amanti del chiacchiericcio, che guideranno il pubblico fra gli inganni, i raggiri e i lieti fini. Gli allievi della Scuola di teatro Polis hanno realizzato un adattamento al testo mantenendo il linguaggio classico. I protagonisti della seconda serata in programma saranno invece giovedì 29 maggio I ragazzi di Guazza Borrana con "La macchina del tempo", una commedia in tre atti scritta e diretta da Leoncini e Guerrini. L’unico appuntamento di giugno, mercoledì 5, vedrà in scena La porta al sole con "Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi", altra brillante commedia di Guerrini e Leoncini. La rassegna poi andrà in letargo fino a ottobre, quando si terranno gli ultimi due spettacoli, mercoledì 16 e 23. Il primo vedrà all’opera I Cettardini con "La ciuca di Cispiella", realizzati su testi della compagnia con la regia di Belfiore e de I Cettardini stessi. L’altro vedrà protagonisti I pochi e nemmen tanto boni di Marcialla, che porteranno in scena "Da domani si fa i conti", di Burattini e Innocenti.