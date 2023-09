Passeggiate sugli Anelli Medicei a Cerreto Guidi con i Camminatori Francigeni

Il Gruppo Camminatori Francigeni nasce a Cerreto Guidi con lo scopo di organizzare eventi ed occasioni per i propri associati (e non), nell’ottica di un invecchiamento attivo. L’iniziativa è promossa dai membri dello Spi Cgil e Auser Empoli Valdelsa. Il progetto è stato presentato dalla sindaca Simona Rossetti, da Donato Petrizzo dell’Auser e dal segretario Spi-Cgil Empolese Valdelsa Silvano Pini. Al momento sono trenta le adesioni raccolte. "Un’iniziativa gratificante e unica in Italia che avrà luogo nello splendido territorio di Cerreto Guidi – commenta Donato Petrizzo –. Da sottolineare l’immediata approvazione dell’amministrazione". Anche Silvano Pini ci tiene a evidenziare l’importanza del progetto. "Vogliamo trovare altre esperienze per promuovere l’invecchiamento attivo e per stare sul territorio che rappresentiamo".

I percorsi scelti sono, infatti, gli Anelli Medici di Cerreto Guidi. Sei percorsi circolari adatti a tutti e percorribili a piedi. Gli itinerari partono dalla Villa Medicea e si dirigono verso i vari colli che circondano il paese. Il primo ritrovo è avvenuto alla fine di luglio dove è stato percorso il cosiddetto ‘Anello Capra’. Per domani mattina è fissato invece il secondo appuntamento, con ritrovo alle ore 8.30 presso il Circolo Arci di Cerreto Guidi, il percorso prevede un tracciato di circa 10 chilometri. La partecipazione è gratuita e il programma è quello di compiere un anello ogni due mesi così per chiudere l’anno completando tutti e sei gli anelli.

"I rapporti con l’Auser e Spi-Cgil in questi anni si sono intensificati – spiega la Sindaca Simona Rossetti –. È da elogiare un lavoro che promuove la conoscenza del territorio attraverso questi percorsi. Sono iniziative importanti sia da un punto di vista di salute, quello di camminare all’area aperta, sia da un punto di vista sociale, quello di stare insieme. L’attrazione di questo gruppo è aperta a tutti, cittadini cerretesi e non".

N.P.