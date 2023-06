Passeggiate nella storia Ecco due iniziative

Vivere il territorio, tra passeggiate, bellezze della natura e antichi tracciati. Si moltiplicano le iniziative. L’associazione Francigena Padule Romea organizza una passeggiata guidata – per domenica prossima – lungo la via Francigena, su anello di 7km con cena nel bosco e incontro col brigante Orcino. I sapori e gli odori del bosco all’imbrunire e un incontro magico col brigante dove il confine tra bene e male, tra buoni e cattivi e tra fantasia e realtà è ancora aperto. Un’iniziativa pensata soprattutto per i bambini, con nessuna difficoltà tecnica, nelle ore più fresche della sera. Questo il programma : ritrovo alle 18.30 in piazza Amilcare Donnini a Ponte a Cappiano, partenza alle 19 e rientro alle 22.30. Maggiori informazioni, iscrizioni e prenotazioni: 329 1566001.

Invece l’oratorio parrocchiale "All’Ombra del Campanile", in collaborazione con il Comitato Francigena Galleno, organizza una camminata nel bosco sotto le stelle, con guida naturalistica esperta per venerdì 30 giugno. Ritrovo alle 21 in piazza della Chiesa a Pinete, sosta in villa con rinfresco a cura dell’azienda “In fermento” e rientro alle 24. Info al 340 3460859 (Massimiliano).