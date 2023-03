Passeggiate nel Padule Il via alla stagione

Come ogni anno il Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio Onlus propone un calendario primaverile di visite guidate nell’area umida e negli ambienti vicini. Il Padule, con 2000 ettari di superficie è la più grande palude interna italiana ed offre molte attrattive per gli amanti della fotografia e del birdwatching. Qui si possono osservare nel corso dell’anno oltre 250 specie diverse di uccelli: partenze e arrivi dei migratori, talvolta da siti molto lontani, scandiscono ancora oggi il ciclico alternarsi delle stagioni. Ma il Padule conserva anche testimonianze dell’opera dell’uomo. Tutto intorno si trovano aree di grande pregio naturalistico come il Montalbano (con il Colle di Monsummano), il Lago di Sibolla e le Colline delle Cerbaie, e altri siti nell’Empolese o nella piana pistoiese. Il primo appuntamento è per domenica 5 marzo ( 9-12) con una classica passeggiata sul percorso natura de Le Morette. Nelle domeniche successive di marzo sarà la volta di escursioni nell’altra metà della Riserva Naturale (area Righetti), sui Colletti di Veneri (quercia di Pinocchio), nell’area naturale protetta di Arnovecchio. Le visite sono aperte a tutti.