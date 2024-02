Passaggio a livello ko. Caos sulla linea

Guasto tecnico ieri mattina presto ad un passaggio a livello tra le stazioni di Ponte a Elsa e Granaiolo: ferrovia in tilt. La circolazione dei convogli, con i primi pendolari della giornata, ha cominciato ad essere rallentata all’alba, attorno alle 6,30. Come primi effetti sulla mobilità ferroviaria, ci sono stati rallentamenti fino a 50 minuti, variazioni ed cancellazioni parziali, ovverosia percorsi limitati a stazioni intermedie della ferrovia valdelsana.

Diciamo subito che Rfi in circa un’ora è venuta a capo dell’inconveniente, cercando di limitare l’onda lunga dei disagi che si è manifestata anche sul nodo di Empoli, quindi in sostanza sulla Firenze-Pisa.

L’onda è stata arginata alle 7,30 quando la circolazione ferroviaria è tornata regolare tra Granaiolo e Ponte a Elsa. Questi in definitiva gli effetti sulla mobilità ferroviaria nel corso della mattinata di ieri: rallentamenti compresi tra 20 e 50 minuti per 3 treni regionali e 4 limitati nel percorso, quindi con parziali cancellazioni. Non è certo la prima volta - anzi - che quel passaggio a livello, anche perché a volte veicoli cercano di passare quando si abbassa, determina problemi. Ieri secondo al ricostruzione di Rfi si è trattato di un guasto. Una ventina d’anni fa, era stato proposto un ambizioso programma di ‘cancellazione’ dei passaggi a livello sulla Empoli-Siena, solo in parte condotto (ne sono stati eliminati a Poggibonsi, Barberino, Certaldo). Vediamo che cosa succederà con il raddoppio completo.

Andrea Ciappi