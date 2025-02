Partita emozionante per l’Aurora e poker per il Gambassi. Delusione nel girone F

Tanti gol ed emozioni a Montaione tra Aurora e Ponte a Cappiano per il girone G di Seconda Categoria. Dopo una prima fase di studio la gara si accende alla mezz’ora con il vantaggio di Ciampolini (assist di Mitra) per i locali, che tra il 40’ e il 41’ calano il tris con la doppietta personale di Ciampolini e il gol di bomber Pieroni. Passano però 2 minuti e i calligiani accorciano le distanze con un bel tiro all’angolino di Donati. La ripresa si apre con il 4-1 dell’Aurora Montaione ad opera di Rossi su rigore. Partita finita? Neanche per idea. Dopo aver fallito il 5-1, infatti, i padroni di casa hanno un vero e proprio black-out, mentre il Ponte a Cappiano sale in cattedra e dal 70’ al 94’ ne fa cinque con i due gol della vittoria entrambi nel recupero: mattatori Covato e Becherucci con una doppietta a testa e il secondo gol personale di Donati.

Nessuna gioia, invece, per le tre empolesi impegnate nel girone F. Il fanalino di coda Avane cade 5-1 in casa sotto i colpi del Daytona secondo in classifica, mentre il Monterappoli cede 3-1 sul campo della Laurenziana, altra formazione di alta classifica (per i neroverdi di mister Bruno un autogol dei fiorentini). Torna con un punto invece il Santa Maria dallo scontro diretto in chiave salvezza sul campo dell’Atletica Castello: finisce 2-2 con doppietta gialloblu di Bosco. Poker infine del Gambassi nel girone E di Prima Categoria ai danni della Dinamo Florentia. Avanti con Gueye nel primo tempo, i termali raddoppiano in avvio di ripresa con Oliva quando gli ospiti erano già in dieci e dilagano con la doppietta di D’Urso dopo che i fiorentini restano addirittura in nove Bellomo para anche un rigore. Il Gambassi resta così quarto in piena corsa per i play-off.

Si.Ci.