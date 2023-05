Parte la sesta edizione Subito tanti laboratori e presentazioni di libri

Il conto alla rovescia è finito. Oggi alle 12.30 presso la biblioteca Fucini di Empoli si terrà l’inaugurazione della sesta edizione di “Leggenda Festival“. La mostra mercato del libro è allestita a cura delle tre librerie cittadine, NessunDove, Rinascita e San Paolo presso il Palazzo delle Esposizioni ed è aperta da oggi fino a domenica con orario 9-13 e 15.30-20 (domenica chiusura alle 17.30).

Per quanto riguarda gli eventi odierni due presentazioni: alle 17.30 al Museo del Vetro con “Piccole bellezze. Pedagogia ed estetica nei servizi per l’infanzia”, a cura del Centro Studi Bruno Ciari e alle 21.30 al Palazzo delle Esposizioni con “La portalettere” di Francesca Giannone. Da segnalare anche alcuni laboratori, come quello alle 17, sempre al Palazzo delle Esposizioni, con Sergio OLivotti o quello in programma alla stessa ora al Chiostro degli Agostiniani, con Agelo Mozzillo. Il programma completo della kermesse è disponibile online sul sito leggendafestival.it.