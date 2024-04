Parkinson, la ricerca dà speranza "Molte molecole in fase di studio"

EMPOLI

"Molte molecole sono in fase di studio e vorrei che tutti i pazienti e i loro caregiver guardassero la malattia di Parkinson come fossero di fronte all’alba e non di fronte ad un tramonto". L’incoraggiamento arriva dalla dottoressa Stefania Brotini, neurologa all’ospedale San Giuseppe di Empoli, in occasione della Giornata mondiale del Parkinson. "È la neurodegenerazione più comune tra i disturbi del movimento. Ci sono sostanziali evidenze sul ruolo della neuroinfiammazione – spiega l’esperta – nel meccanismo che porta alla morte delle cellule nervose a livello del sistema dopaminergico nigro-striatale. La eziopatogenesi della malattia è ancora ignota. Tuttavia, il meccanismo che ne sta alla base è determinato da un’aumentata vulnerabilità dei neuroni dopaminergici a vari insulti neurotossici, che possono determinare neuroinfiammazione. In questo contesto numerosi dati scientifici sottolineano il ruolo dei fenomeni neuroinfiammatori nella progressione incontrollata di patologie come il Parkinson".

"La ricerca degli ultimi anni si è dedicata allo studio della patologia neuronale, ma anche di tutte le altre cellule non neuronali; tra queste in particolare la microglia e gli astrociti, che rappresentano i protagonisti principali nel processo neuroinfiammatorio. Ciò che è emerso è che, al contrario di quanto credevamo in passato, il processo neuroinfiammatorio insorge prima della degenerazione delle sinapsi neuronali, il che significa che non è la conseguenza come credevamo in passato. Quindi la degenerazione del Parkinson è secondaria alla neuroinfiammazione cronica e non viceversa". Questa scoperta ha portato allo studio di molecole lipidiche per combattere proprio la neuroinfiammazione cronica. "Abbiamo studiato la somministrazione esogena di Pea-um, una forma di Palmitoiletanolamide brevettata e utilizzabile dall’organismo in un gruppo di pazienti parkinsoniani. I risultati sono stati entusiasmanti, le discinesie si sono notevolmente ridotte con anche un incremento della durata dell’effetto della dopamina".