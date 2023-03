"Parigi, o cara" Storia d’amore e convenzioni

Archiviato il successo del concerto tributo ai Plink Foyd dello scorso week-end, sabato prossimo alle 21.30 il sipario del Teatro di Castelnuovo d’Elsa tornerà ad aprirsi per un altro spettacolo. Sul palco la compagnia teatrale di Capanne No Grazie, che porterà in scena "Parigi, o cara" per la regia di Raffaella Micelli con Sabina Marmeggi, Riccardo Sgherri, Franco Giunti, Laura Ramerini ed Emanuele Parrini. "Anima mia, fragile turbata anima mia...Sarai amata amando...". Così inizia la storia d’amore fra Carlo, nobiluomo di Parigi, ed Anna, una donna con un passato difficile ed un presente scomodo. Un amore grande, totalizzante, ma purtroppo difficile e dal sapore tragico. Ispirato alla celebre opera di Giuseppe Verdi "La Traviata", lo spettacolo "Parigi, o cara" fa riaffiorare le atmosfere libertine di quegli anni, ponendo però attenzione all’attualità dei personaggi in esse presenti. La convenzione sociale, il prestigio, le malelingue sono tutte parti un po’ ’asettiche’ ma che hanno un peso assai più importante dell’amore e del sentimento. La protagonista è catalogata, definita, nominata, ’incasellata’ per ciò che appare, per quello che non appartiene a ciò che ’è giusto’; e neanche un amore vero e sincero può vincere davanti a tali azioni. Raffaella Miceli racconta una delle vicende amorose più famose al mondo, senza utilizzare il canto, bensì con la sola prosa. Uno spettacolo diverso e originale, romantico ed emozionante. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al 392 6090772. Lo spettacolo è promosso dall’associazione teatrale culturale Gat, a cui è affidata la direzione artistica del teatro di Castelnuovo d’Elsa, la quale negli anni si è evoluta da piccola compagnia dedita esclusivamente alla realizzazione di uno spettacolo annuale in un gruppo dinamico e poliedrico impegnato contemporaneamente in più produzioni di varia tipologia. Negli ultimi dieci anni il Gat si è cimentato nella messa in scena di lavori teatrali che spaziano dalla commedia brillante, alla pochade, al dramma nonché nell’organizzazione di eventi e feste paesane. Inoltre, ogni anno attiva corsi di teatro per ragazzi e organizza in collaborazione con le istituzioni e altre associazioni, eventi di interesse locale e regionale.