Parco culturale, ci siamo Ecco chi lo progetterà Affidato l’incarico "Grande occasione"

EMPOLI

Una gara da 680mila euro, propedeutica alla realizzazione di un cantiere che in tutto costerà oltre 9 milioni. E’ stato aggiudicato in via definitiva al raggruppamento temporaneo di imprese Costituendo Archea Associati il servizio di progettazione definitiva esecutiva e la direzione dei lavori per la rigenerazione urbana del complesso piazza Guido Guerra con la realizzazione del nuovo teatro comunale, passaggio chiave per la realizzazione dell’opera finanziata grazie ai fondi del Pnrr: i lavori per la realizzazione del progetto inizieranno nell’anno in corso per concludersi nel 2026, secondo le tempistiche stabilite dal bando. Il cantiere, che sarà casa del nuovo teatro comunale Il Ferruccio e che interesserà tutta l’area di piazza Guido Guerra, prenderà il via in estate portando alla nascita di un teatro contemporaneo.

Un teatro con una sala da 250 posti, ampliabile a 499 grazie a una parete divisoria mobile. L’area esterna sarà riqualificata con una rinaturalizzazione della viabilità e dei parcheggi esistenti e la creazione di un’area pedonale lungo piazza Guerra. L’incremento di aree verdi sarà di circa 600 metri quadri e di circa 3000 metri quadri la rinaturalizzazione del parcheggio esistente. Il bilancio dei parcheggi rimarrà invariato grazie a 140 nuovi posti su due livelli interrati. "Si va avanti con la progettazione del nuovo polo culturale e dei servizi, un intervento che significa risistemare tutta l’area di piazza Guido Guerra - sottolinea il sindaco Brenda Barnini - In questo contesto, prosegue lo sviluppo del progetto esecutivo del teatro Il Ferruccio. Si tratta di un grande obiettivo per questa amministrazione e per tutta la città. Siamo di fronte a una delle opere che cambieranno il volto di Empoli".