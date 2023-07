Parchi rinnovati Ecco due aree gioco per i più piccoli

I parchi pubblici si rinnovano per i loro giovanissimi frequentatori. Il Comune ha infatti investito 120mila euro per l’acquisto, la sostituzione e la manutenzione dei giochi, nei vari spazi verdi pubblici e ha realizzato anche due nuove aree ludiche, una a Limite sull’Arno in via delle Gardenie zona Mollaia e l’altra a Capraia Fiorentina in via Valicarda. Per quanto riguarda i giochi questi saranno tutti sostituiti nel parco della Pace e saranno installate una torretta con scivolo, un’altalena due posti, struttura inclusiva ed utilizzabile da tutti i bambini, anche con problemi motori, e una piramide a corda; anche nell’area gioco in via La Pira i due giochi a molla saranno sostituiti con una piramide a corda. Si procederà inoltre alla manutenzione e revisione straordinaria di tutti gli altri giochi presenti nel territorio comunale.

Per le nuove aree gioco, in via delle Gardenie zona Mollaia saranno installati una teleferica, tre stazioni per praticare esercizi con strutture fitness e due tavoli da picnic con sedute; in via Valicarda saranno posizionati due nuovi giochi, ovvero l’altalena e una torretta con il tradizionale scivolo. "Abbiamo potuto fare questo investimento soltanto adesso, a seguito dell’approvazione del bilancio consuntivo, dal quale è stato possibile ottenere le risorse necessarie per procedere all’acquisto, manutenzione e sostituzione dei giochi al fine di rendere parchi e giardini ancora più inclusivi, sicuri e divertenti – spiega il sindaco, Alessandro Giunti –. In totale si tratta di dieci giochi nuovi e e la realizzazione di due aree ludiche. A breve saranno affidati i lavori alle ditte incaricate per eseguire gli interventi che dovrebbero terminare entro il mese di settembre". Già terminata e fruibile anche l’area gioco inclusiva in via Verdi, che sarà inaugurata ufficialmente a breve ma che fa parte di un’altra linea di finanziamento.