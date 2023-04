Parchi divertimento Assunzioni stagionali

Con l’avvicinarsi dei mesi estivi, riparte a pieno ritmo l’industria dei parchi divertimento italiani e scattano ben 20mila assunzioni stagionali. Nel 2023, secondo i dati dell’Associazione parchi permanenti italiani, le imprese del comparto investiranno oltre 120 milioni di euro tra ampliamenti e nuove attrazioni per i numerosi visitatori, con un incremento del 20% dei posti di lavoro, per un totale di oltre 30mila occupati in tutta Italia, di cui 20mila stagionali da inserire entro la prossima estate e 10mila dipendenti fissi con varie mansioni.

In Toscana fanno parte dell’associazione parchi permanenti italiani il Cavallino Matto di Castagneto Carducci, l’Acqua Village di Follonica e quello di Cecina, inoltre ci sono l’Acquario di Livorno

e il Parco Zoo di Pistoia. Per tutte queste strutture di divertimento e intrattenimento è possibile candidarsi alle posizioni aperte inviando i curricula all’indirizzo mail: [email protected]