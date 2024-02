Parcheggio interrato: "Via al consiglio aperto"

Il duello sul parcheggio di via Sbrilli è sempre in piedi. Forza Italia annuncia: "Approvata la richiesta di consiglio comunale aperto". "Accogliamo favorevolmente la comunicazione che il presidente del consiglio ci ha inoltrato ieri, con la quale ci comunica l’ammissibilità della richiesta della seduta aperta sul tema del parcheggio interrato nel parco Corsini". E poi ancora: "A seguito della comunicazione di ammissibilità abbiamo chiesto al di convocare quanto prima il consiglio, affinché i cittadini interessati – dice il capogruppo Simone Testai – possano esprimere il loro parere su un’opera che abbiamo contrastato". I motivi? Eccoli. "Crediamo che l’opera sia impattante, costosa e non risolutiva del progetto, altri sono gli interventi da fare, a partire dai parcheggi già in previsione da anni e mai realizzati a ridosso del centro storico – conclude Testai – tutte opere che comunque necessitano della dovuta considerazioni dei cittadini".