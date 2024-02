Parcheggio di via Sbrilli: "Serve un consiglio aperto"

Il duello sul parcheggio di via Sbrilli non è finito. I gruppi consiliari di Forza Italia, Lega e Gruppo Misto hanno depositato la richiesta di convocazione di consiglio comunale aperto in merito alla realizzazione dell’opera da 4 milioni di euro. "Confidiamo che quanto prima la nostra richiesta venga accolta e il consiglio comunale convocato in modo da consentire ai cittadini di partecipare e intervenire sull’argomento – si legge in una nota –, esprimendo le loro opinioni, visto la mancanza di un vero processo partecipativo in precedenza".

"Come gruppo Forza Italia ribadiamo la nostra netta contrarietà a un’opera che riteniamo non funzionale a risolvere i problemi degli spazi di sosta del centro storico, (ricordiamo su 87 posti solo la metà riservati ai residenti) – dice il capogruppo Simone Testai – e pericolosamente gravosa per le casse comunali: ai 4 milioni di euro della Regione, che sono soldi dei cittadini toscani e italiani che non saranno certamente sufficienti si aggiungono 600mila euro di interessi interamente a carico dei fucecchiesi. "Questa amministrazione targata Pd, come anche le precedenti, ha realizzato progetti urbanistici che hanno alterato l’immagine di Fucecchio – l’affondo finale – le sue strade e le sue piazze, i suoi spazi e corridoi verdi, i suoi margini storici, ignorando le caratteristiche storico-architettoniche esistenti".