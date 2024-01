Parcheggio da 4 milioni: "Opera inutile e costosa"

È polemica sul parcheggio da realizzare al Parco Corsini che costerà 4 milioni di euro (il via libera del consiglio comunale è previsto per domani). All’attacco Vittorio Picchianti, candidato sindaco del centrodestra. "Già in occasione dell’approvazione al bilancio di previsione 2022 ho manifestato i miei dubbi relativi alla reale utilità di quest’opera, oltre al costo addirittura raddoppiato, per non parlare dell’impatto ambientale sul principale polmone verde del paese, e ai futuri costi di manutenzione e sorveglianza – dice Picchianti –. Su un’infrastruttura così impattante ho sempre auspicato, e non solo da ora, un maggior coinvolgimento dei cittadini. Anche a un semplice osservatore, appare chiaro come quella della mancanza di parcheggio non sia un problema proprio di questa parte di paese in quanto le vicine piazza Toscanini, piazza Giovanni Paolo II e via Sottovalle attualmente assicurano posti auto in abbondanza a ogni orario della giornata".