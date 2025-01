Parcheggi a pagamento: "Qui sono in esubero"

La Lega oggi torna in piazza e incontrerà la cittadinanza dalle 10.30 alle 13.30 al bar pizzeria di piazza XX Settembre. "Costantemente la Lega sollecita le istituzioni preposte sui temi della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini come l’aumento di organico della polizia locale, la tenenza dei carabinieri – dice il sgretario Marco Cordone –. Di questi ed altri problemi come la manutenzione e cura del territorio ed i parcheggi a pagamento, ne vogliamo parlare con la gente".

"Sui parcheggi a pagamento la nuova amministrazione vuole aumentare ancora senza considerare che per le esigenze della città secondo noi c’è un eccesso di parcheggi a pagamento – chiosa Cordone –, conditi anche dal fatto dell’eliminazione dei venti minuti di sosta gratuita. Vorrei ricordare che in maniera molto seria, nel marzo dell’anno scorso, indicemmo un sondaggio su un campione rappresentativo di cittadini che diede il seguente risultato: 92% contrari ai nuovi parcheggi e l’8% favorevole".