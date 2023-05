Parate musicali, jazz e poi arriva l’Opera buffa

Aspettando la realizzazione del Parco Culturale empolese, un’occasione nuova per stare insieme; nel segno della cultura, della musica e del teatro civico che nascerà. E’ tutto pronto per "Il Ferruccio in cantiere - Verso il nuovo teatro", una tre giorni di incontri ed intrattenimento fra il Palazzo delle Esposizioni e il centro storico. Il festival, a ingresso gratuito, rappresenta una nuova tappa del percorso partecipativo legato alla creazione del nuovo teatro comunale. Su il sipario "ideale" venerdì 19 maggio alle 21.30 con "Spotfriday - Cultura Musica insieme", dj set con Ghera, Harakiri e Vincenzo Pernice. Ma sono tante le iniziative in calendario. Sabato 20 maggio gli eventi prenderanno il via già dalle 15.30 in centro: spazio a "Empoli musica", una vera invasione musicale delle strade del ‘giro’ con formazioni classiche e pop. Dalle 17 invece la parata della "Badabimbumband" con la partecipazione dei bambini del Centro Attività Musicale che animerà la città fino ad arrivare al Palazzo delle Esposizioni. La giornata proseguirà alle 19 con l’aperitivo musicale "Ma lo chiamavano Drago" con Elisa Prosperi (voce), Massimo Giannini (voce e percussioni), Sandro Tani (sassofoni), Tommaso Ceccatelli (chitarra elettrica) e Federico Paoli (basso elettrico). Alle 21 i riflettori sono accesi sullo spettacolo teatrale "Alè – Opera buffa" di e con Maria Cassi e Leonardo Brizzi. Terza e ultima giornata, domenica 21 maggio: alle 19 tutti invitati all’ Aperijazz "Latin & swing jazz duo" con Alessandra Sulpasso (voce) e Daniele Gorgone (pianoforte), mentre alle 21 si ascolta "Musica al cinema!" con l’orchestra "Il Contrappunto" diretta dal maestro Damiano Tognetti.

Ad arricchire la tre giorni anche la presenza dell’associazione "Noi da grandi" che si occuperà dell’organizzazione degli aperitivi. Non mancherà il "Comitato Amici del teatro comunale Il Ferruccio", presente con uno stand per dare informazioni sulla raccolta fondi "Adotta una zolla" alla quale ogni cittadino potrà partecipare dando un contributo alla nascita del teatro di domani.