"Paperella di Gomma e Tensione al Consiglio Comunale di Certaldo"

Una paperella di gomma, estratta dalla zaino e consegnata dal capogruppo della Lega al presidente del consiglio comunale in segno di protesta. Ma la destinataria dell’oggetto non ha affatto gradito, asserendo di aver interpretato il gesto alla stregua di una minaccia e richiedendo l’intervento dei carabinieri. Momenti di tensione nella scorsa seduta del consiglio di Certaldo, per un episodio che ha visto protagonisti il presidente Romina Renzi e il consigliere del Carroccio Damiano Baldini.

È successo durante la discussione legata alla modifica dello statuto di Aquatempra, la società partecipata che gestisce la piscina comunale ’Fiammetta’. Nell’annunciare l’intenzione di lasciare l’aula per non partecipare alla votazione, Baldini ha ricordato anche presunte disparità di trattamento nei suoi confronti. E quando Renzi gli ha tolto la parola, il capogruppo leghista ha tirato fuori il giocattolo per consegnarlo al presidente. "Questa non è una sala giochi", il messaggio che ha voluto inviare idealmente a Renzi, protestando contro il suo atteggiamento.

"Durante la consegna, ho sottolineato che la paperella dovrebbe servire al presidente come memoria futura – ha spiegato lo stesso Baldini - ricordandole che la nostra è la più importante sede istituzionale, non una sala giochi. Il nostro consiglio comunale è ormai diventato ingestibile". Per Baldini dunque, non si trattava di un atto intimidatorio. Renzi non è tuttavia apparsa dello stessa avviso. Secca la sua replica. "Mi sono sentita in stato di agitazione – ha dichiarato il presidente del consiglio - mi ha inviato un suggerimento, ma l’ho vissuta come una minaccia personale". E ha quindi invitato i carabinieri a tornare in aula, visibilmente scossa. Il resto della seduta è ad ogni modo proseguito senza intoppi. Ma l’impressione è che l’episodio della ’paperella’ farà ancora parlare molto nella città del Boccaccio. Baldini non si sposa dalla sua posizione e ribadisce le proprie ragioni.

"Ritengo che il mio ruolo di rappresentante dell’opposizione sia stato calpestato a causa di recenti interpretazioni del nostro regolamento, in particolare per quanto riguarda le commissioni consiliari – ha chiosato Baldini, elencando i motivi della protesta - garantire la partecipazione da remoto agli ospiti, rappresentanti di partecipate pubbliche, e allo stesso tempo impedirlo ai consiglieri di opposizione è una discriminazione bella e buona. Il rispetto istituzionale e la trattazione fattiva degli argomenti all’ordine del giorno mi hanno costantemente contraddistinto in questi ultimi quattro anni e mezzo".

