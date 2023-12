Pannocchi è “Il Solo“ di Giorgio Gaber

CASTELFIORENTINO

Penultimo appuntamento al Gat Teatro di Castelnuovo val d’Elsa per quanto riguarda il cartellone di dicembre. Domani sera alle 21.30 toccherà allo spettacolo “Il Solo”, tratto da un testo di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, con Nicola Pannocchi per la regia di Chiara Riondino. Pochi gli oggetti di scena utilizzati per la rappresentazione, a suggerire un interno e un esterno appena accennato come segni convenzionali che riconducono ad un luogo, un appartamento e ad un altro, un bar. Dentro questi spazi si muove il “Solo”, che uno dietro l’altro inanella cinque monologhi che delineano il suo modo di vivere e le esperienze della sua vita. Attraverso la scrittura testuale, ironica, profonda e intelligentemente divertente scaturita dalla penna di Sandro Luperini e Giorgio Gaber. Nel testo è infatti subito evidente la grande capacità dei due autori di dare voce ad apparenti emarginati, che forse hanno solo maggiore comprensione del mondo. Infatti, è una figura assai presente nei testi di Gaber e Luporini quella dell’uomo che vuole stare da solo, lontano dal caos di un mondo che non sembra appartenergli. Una profonda riflessione sulla consapevolezza e sulla malinconia a cui porta questa società contemporanea. La solitudine, il quadro che si dipinge in questo caso è quello di una solitudine che ci porta del bene, in quanto è meglio stare da soli che cambiare per gli altri.