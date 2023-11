Panchina rossa a scuola. Il grido: "Stop agli abusi"

Le parole che contano. Per far rumore, sull’onda della morte di Giulia Cecchettin ma non solo. Perché la violenza è sistemica e non episodica come una calamità naturale. L’impegno dei giovani è fondamentale se vogliamo togliere questa piaga nel presente e nel futuro. Sulla panchina rossa, dipinta dai ragazzi e ragazze della 3C e 3D Sia, ora c’è il decalogo contro la violenza di genere elaborato dalle classi del Fermi. La scuola, infatti, si è impegnata a continuare la sensibilizzazione verso la "Non violenza sulle donne", con la direzione della professoressa Magistà: i ragazzi del biennio e triennio turismo e odontotecnico hanno voluto unirsi alla testimonianza e alla sensibilizzazione. Lo slogan è "Mai più violenza contro le donne", dipingendo di rosso, appunto, la panchina all’ingresso del plesso di via Bonistallo. Quella panchina è in onore di tutte le vittime di questa violenza terribile contro le donne. Le parole generano altre parole che costruiscono confronto, dialogo e ascolto. E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa "Le parole costruiscono amore", promossa e realizzata dall’associazione Fucecchioèlibera e dal consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Fucecchio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un’iniziativa realizzata alla scuola secondaria di primo grado Montanelli Petrarca e nelle sedi dell’istituto superiore Arturo Checchi. Si tratta di un progetto che vuole dare voce e forma ai pensieri dei ragazzi e delle ragazze. La scuola in quanto luogo di vita diventa promotrice di un cambiamento che può essere costruito solo osservando, ascoltando e curando chi ci sta affianco. Amore, giustizia, rispetto e libertà sono le parole che le ragazze e i ragazzi hanno scelto come i quattro punti cardinali della propria bussola per orientarsi in mezzo alla sofferenza generata dalla violenza. Queste parole hanno preso vita nei plessi scolastici e sono diventate i quadri di una mostra che si sta arricchendo giorno dopo giorno. "Questa attività che vede protagonista l’intelligenza del cuore - spiegano i giovani dell’associazione Fucecchioèlibera - è stata raccontata nelle classi delle scuole interessate e ha dato vita a profonde e interessanti riflessioni". Solo attraverso un impegno collettivo possiamo sperare di costruire una società più egualitaria, rispettosa e inclusiva.