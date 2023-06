Palio, l’attesa è già alle stelle Una sfida di forza, abilità e fantasia Alla conquista dell’ambito cencio

È iniziato il conto alla rovescia per il “Cà Stellare. Il Palio di Castelfiorentino” che si svolgerà da venerdì a domenica. All’interno delle singole contrade si intensificano gli allenamenti in vista delle sfide che saranno disputate nelle vie e principali piazze del capoluogo e allo Stadio Comunale “Riccardo Neri”, al termine delle quali sarà decretata la contrada vincitrice. Come nelle passate edizioni, le otto contrade (Membrino, Borgo, Puppino, Praticelli, Ferruzzino, Dogana, Cambiano, Santa Verdiana – Bastione) dovranno cimentarsi in una serie di giochi ed esibizioni dove sono richiesti estro, fantasia, forza e abilità. Solo mettendo insieme i punteggi ottenuti attraverso ogni singola sfida sarà consegnato alla contrada che avrà ottenuto il primo posto nella classifica generale il “Cencio”: un premio da valore simbolico e identitario.

L’inizio è venerdì sera in piazza Kennedy quando tutte le contrade si ritroveranno alle 21 per la tradizionale sfilata nelle vie del centro, al termine della quale si procederà alle estrazioni degli accoppiamenti nelle singole sfide, delle partenze e del “gioco jolly” assegnato a ogni singola contrada, che consente a quest’ultima di ottenere il doppio del punteggio riportato in quella sfida. Sabato dalle 16 si svolgerà in piazza Gramsci il “Palio dei bambini”, che si contenderanno il “Cencetto” sfidandosi in quattro giochi: Strizza spugna, mira e tira, la tradizionale staffetta e ruzzola ballina, versione baby del gioco praticato dagli adulti. A seguire, in serata (piazza Kennedy) l’esibizione teatrale delle contrade, che in cinque minuti dovranno interpretare il tema scelto per questa edizione 2023, ovvero L’Universo. Domenica appuntamento alle 9 allo stadio comunale “Riccardo Neri“ per proseguire con due giochi: la staffetta e il tiro alla fune. Nel pomeriggio, alle 17, il Palio si sposterà riprenderà in piazza Kennedy con palla avvelenata e ruzzola balla. Al termine, verso le 20 la proclamazione della contrada vincitrice. "Il Palio di Castelfiorentino – sottolinea il sindaco, Alessio Falorni – è da sempre una festa e rappresenta anche un’occasione per stringere nuovi legami di amicizia e conoscere magari persone a noi vicine. Sono felice che questa manifestazione, di cui sono stato il primo presidente, abbia proseguito il suo cammino e continui ad essere ancora oggi un evento vissuto da tutta la comunità".