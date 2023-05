Palio, inizia la settimana più attesa Designato il mossiere: è Calamassi Baby contradaioli, festa San Pierino

Il Palio è alle porte, la settimana più attesa dell’anno a Fucecchio è ufficialmente iniziata. Non è partita nel segno del bel tempo: a causa della pioggia infatti la sfilata dei bambini in programma ieri mattina è stata annullata. Confermati invece il mercatino delle contrade e il Palio in gioco al palazzetto dello sport. La vittoria è arancio blu. Il labarino è andato ai piccoli di San Pierino, che hanno avuto la meglio nella finale del tiro alla fune contro Botteghe. Domani alle 21, il primo vero avvicinamento al Palio con la presentazione dell’ambìto Cencio in piazza Vittorio Veneto. Mercoledì tutti in piazza Montanelli per la tratta e a ruota il 18 e il 19 le prove in Buca. Il calendario va avanti il 20 alle 11 con la firma dei fantini a ufficializzare l’impegno, ognuno con la propria contrada. Domenica prossima, complice il bel tempo, alle 9 la sfilata storica e alle 15, finalmente, la gara. Tra le incertezze dettate dal meteo, una garanzia c’è ed è il nome del mossiere designato dal sindaco Alessio Spinelli.

Sarà Andrea Calamassi a dirigere la mossa della 42esima edizione della manifestazione. Un volto noto per esser stato protagonista in passato, delle Corse di Primavera. Fu proprio nella ’Buca’, infatti, che il senese Calamassi iniziò la sua carriera a metà degli anni 2000. In oltre 15 anni, poi, ha maturato un’importante esperienza dando il via a tante mosse: a Castiglion Fiorentino, a Bientina, a Casole d’Elsa, a Piancastagnaio e a Castel del Piano, il suo ultimo Palio nel 2022. L’incarico più importante lo ha ottenuto solo pochi mesi fa: la nomina a Mossiere del Protocollo degli Addestramenti del Palio di Siena per il 2023. Una lunga esperienza nel mondo delle corse non solo come starter. E’ attualmente funzionario Masaf delle corse al galoppo ed è stato anche presidente dell’associazione Proprietari allenatori e allevatori cavalli da Palio. "Iniziai da giovane a montare a cavallo – racconta l’ex cavaliere di concorso ippico – Ho fatto numerosi concorsi ippici per poi passare ad altri ruoli, tra cui quello di mossiere. La chiamata di Spinelli mi ha riempito di orgoglio. Sono onorato di essere il mossiere di Fucecchio. Dopo la gioia sono iniziate le preoccupazioni: conosco l’importanza di questa manifestazione. A Fucecchio mi sono sempre trovato bene. Credo proprio di poter rendere al meglio".

