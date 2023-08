Palio Gambassi Via al gran finale Chi la spunterà?

GAMBASSI TERME

Gran finale oggi per il 17esimo Palio di Gambassi Terme e per la 54esima Mostra Mercato dei prodotti tipici locali. Il primo appuntamento è a partire dalle ore 16 quando per le vie del borgo si terrà la consueta sfilata dei carri allegorici con la rappresentazione di tutte le quattro contrade: Membrino, I’Porcello, La Pieve e Belvedere. Alle 19.30, invece, sarà il momento del gioco del pigia pigia, ultima prova che decreterà la contrada vincitrice con Belvedere che va a caccia di un incredibile doppietta, dopo il successo nel Palio dei bambini. Alle 22 in piazza Roma, poi, via ai festeggiamenti della contrada vincitrice con Dj set +Heo. Inoltre, presso il bar del parco comunale sarà presente “Attuttabirra“ con birre e panini per permettere ai tanti cittadini che hanno finora assistito al palio di farlo in totale relax.

Intanto negli ultimi giorni i contradaioli si sono già affrontati nei giochi dello spaccalegna, del Segone, della spinta delle botti e della corsa nelle bigonce (varie prove di abilità e giochi legati alla tradizione rurale di Gambassi), con l’equilibrio che ha regnato sovrano. Dopo aver chiuso la prima giornata tutte appaiate a 5 punti, al termine della seconda giornate di gare è stata I’Porcello a prendere momentaneamente la vetta della classifica con 12 punti, davanti a Membrino con 10. Subito a ruota, con 9 punti, comunque anche Belvedere e La Pieve.

Intanto prosegue la prima edizione del contest fotografico “Momenti di Palio“, un’altra occasione per vivere a pieno questa manifestazione. I partecipanti avranno la possibilità, senza provocare intralcio, di realizzare le foto dei giochi e pure alcuni scatti nelle sedi delle Contrade, nei backstage della costruzione dei carri allegorici e della realizzazione delle scenette. Il concorso terminerà stasera a mezzanotte, quando i carri lasceranno Piazza Roma e da domani a mercoledì prossimo sarà possibile inviare massimo tre foto, a colori o in bianco e nero, all’indirizzo mail [email protected] Dette foto verranno in seguito esaminate dalla Giuria, presieduta da Roberto Bastianoni, che decreterà l’ordine di classifica.