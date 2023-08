Palio del Cerro Cresce l’attesa Tutti gli eventi

CERRETO GUIDI

É iniziato il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cerretese. Con la prossima settimana, infatti, prenderà ufficialmente il via il ricco calendario del ’Settembre cerretese’, che ha nella 54esima edizione del Palio del Cerro il suo evento clou. La tradizionale sfida tra le quattro contrade (Porta Caracosta, Porta Fiorentina, Porta Al Palagio e Santa Maria al Pozzolo) si terrà sabato 2 Settembre alle 22, subito dopo il classico corteggio storico, ma i primi appuntamenti sono fissati già per lunedì e martedì in piazza Vittorio Emanuele con le prove del lancio dei cerchi e del tiro con la balestra. Nei giorni a seguire, invece, sarà la volta dei musici e degli sbandieratori delle quattro contrade, della processione religiosa con l’urna di Santa Liberata fino alla Pieve di San Leonardo e della cena della vigilia all’interno delle quattro contrade. La settimana successiva, invece, si parte martedì con “Rock in piazza“ in piazza Vittorio Emanuele II, a cura di Muzika Aps per proseguire con incontri, spettacoli ed intrattenimento per bambini fino a sabato 9 settembre quando prima si svolgerà il corteo storico e poi si terrà il Palio dei Ragazzi. A conclusione di queste due settimane dedicate alla storia e alla tradizione del borgo mediceo, domenica 10 settembre ci sarà la processione religiosa al santuario di Santa Liberata.

I giochi del Palio sono 5: il tiro con la balestra, Il tiro della fune, il lancio degli anelli, la corsa nella bigoncia e la corsa sui troppoli. Nel Palio dei ragazzi, dedicato agli under 12, che è soltanto di un anno più giovane di quello degli adulti, il tiro con la balestra è sostituito da due giochi: il lancio delle palle e la corsa nelle balle (sacchi di iuta). Al posto della bigoncia viene invece usato un fustino cilindrico. Teatro di tutte le sfide sarà piazza Umberto I, con la maestosa Villa Medicea a fare da sfondo per un evento che va al di là della sfida tra contrade, ma riguarda la passione e la cultura di un’intera comunità per le proprie radici.