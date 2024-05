Palio, confermate le accoppiate. Oggi la gara con l’incognita pioggia

I cambi di monta rispetto alle prove in Buca di giovedì e venerdì erano difficili, se non improbabili. E infatti ieri mattina durante la cerimonia della firma dei fantini al Parco Corsini, non ci sono stati colpi di scena. Tutte confermate le accoppiate. A scombinare le carte potrebbe pensarci il meteo, cambiando la scala dei valori del mercoledì, dove Cappiano, San Pierino e Porta Raimonda, sono uscite festanti dall’assegnazione.

La pioggia prevista per oggi potrebbe tendere a compattare la pista- sulla quale il Comune ha investito con importanti lavori di riqualificazione - un tracciato particolarmente sabbioso e adatto a cavalli che amano questo tipo di fondo. Ecco perché le precipitazioni attese per la giornata, potrebbero far saltare i pronostici. Possibili sorprese? Massarella e Sant’Andrea, senza sottovalutare il re della buca del momento, Gavino Sanna che a Fucecchio ha vinto 4 volte e che però non monterà oggi un cavallo di prima categoria. A disputare la 43esima edizione del Palio delle Contrade Città di Fucecchio sarà Torre con Zio Fester montato da Antonio Siri. Cappiano punta su Valter Pusceddu con l’esordiente Zinzula Sedilesa, una delle favorite di questo lotto. A vestire i colori di Samo il binomio Dyllu- Federico Guglielmi, mentre Botteghe con Vittorino si affiderà a Giosuè Carboni. La vincitrice in carica, Sant’Andrea si presenterà in Buca col grigio Vanadio da Clodia montato da Carlo Sanna.

Porta Bernarda proverà a strappare il Cencio alle contendenti con Silvano Mulas e Ceccomitocca. La rivale Porta Raimonda sarà in gara con Francesco Caria e Blue Star, altra promessa di quest’anno, Massarella si rimetterà all’abbinamento Cecco Biondo- Stefano Piras; Ferruzza scommette su Enrico Bruschelli e Charlie Brown. Gavino Sanna proverà a bissare il trionfo per Borgonovo su Sultano da Clodia, San Pierino prova a sognare con la sua Zia Zelinda su Dino Pes e infine Giuseppe Zedde scelto da Querciola per portarsi a casa il Drappo su Zenia Zoe. La festa inizia dalle 9 col corteggio storico e i suoi 1200 figuranti in costume. Ogni contrada proporrà la rievocazione di un momento storico di Fucecchio. Alle 15 via alla corsa con 2 batterie di 6 cavalli e la finale, di 8. E ora, che Palio sia.

Y.C.