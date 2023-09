Palio con la Montata, ci siamo Tradizione, adrenalina ed emozioni I quattro rioni sono pronti alla gara

Una cornice di tutto rispetto per presentare l’evento di punta della tradizione limitese. Si è tenuto nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana, il lancio della 27esima edizione del “Palio con la Montata“ di Limite sul’Arno, gara remiera inserita nell’ambito del “Settembre Limitese“. Tradizione che quest’anno si fregia di un riconoscimento in più, quello di rievocazione storica toscana. Il Palio si terrà lunedì prossimo alle ore 21.15 sui lungarni Trento e Trieste e dei Cantieri. Gli equipaggi dei quattro Rioni daranno vita ad una gara emozionante nella quale, alla fatica della competizione di velocità tra i gozzi - che dovranno percorrere un tratto di fiume di quasi 400 metri - si aggiungerà la difficoltà di arrampicarsi su una corda sospesa sull’Arno. Le imbarcazioni dei gialli del rione Di Sopra, dei rossi del Di Sotto, dei verdi de La Punta e dei celesti di Castellina svolgeranno un doppio giro di boa - il primo con avvio in direzione Empoli, l’altro in direzione Montelupo Fiorentino - prima di tornare ai canapi e far salire il montatore in alto sulla cima. La vittoria sarà assegnata a chi staccherà la bandierina per primo. "Quando pensiamo alla nautica di diporto oggi tendiamo a pensare alla costa – spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – invece è a Limite sull’Arno che troviamo i principali cantieri navali del passato. E questa importante tradizione si riflette ancora oggi nel Palio, che non a caso si svolge sul fiume, in forma di gara remiera".

"Una manifestazione che ha radici lontane nel tempo, e che ora è entrata a pieno titolo nell’elenco delle rievocazioni storiche – aggiunge Enrico Sostegni, consigliere regionale – rappresentando un momento di aggregazione e celebrazione delle nostre tradizioni". Il “Palio con la Montata“, organizzato dalla Società Canottieri Limite, la più antica d’Italia (fondata nel 1861) e patrocinio dalla Regione è promosso dall’Amministrazione comunale e dalla ProLoco. "Un grande lavoro di squadra – come precisa il sindaco Alessandro Giunti – per mantenere viva questa identità territoriale, che aiuta a rivivere il fiume". Un evento che vede impegnata la Canottieri con 40 atleti in barca e un considerevole numero di soci. Al termine della gara, le premiazioni in piazza Fucini.

Y.C.