Palio a Gambassi Il primo contest per fotografarlo

Alcune delle novità della XVII edizione del Palio delle Contrade di Gambassi Terme le avevamo già anticipate. Alla sfida, ormai, manca pochissimo: dal 23 al 27 agosto ci saranno le competizioni giornaliere con giochi tradizionali tra le quattro contendenti, spettacoli, concerti e la possibilità di gustare tanti squisiti prodotti tipici locali. Ora l’attenzione, e i dettagli, sono tutti per la prima edizione del contest fotografico "Momenti di Palio", un concorso che è aperto alla partecipazione di foto amatori di tutte le età. Una novità targata 2023 per coinvolgere un pubblico ancora più ampio. Il regolamento è finalmente ufficiale ed ecco come è possibile prendere parte e vivere appieno la manifestazione, immortalando sfilate, popolo in festa, gare e backstage.

Le iscrizioni al contest fotografico sono già aperte e avvengono online inviando il modulo (scaricabile dal qr code presente sulla locandina dell’iniziativa) all’indirizzo mail: [email protected] oppure a [email protected] . Durante i giochi del Palio, i concorrenti fotografi avranno la possibilità, senza provocare intralcio a chi partecipa alle competizioni del Palio stesso, di realizzare le loro foto. Sarà possibile durante tutta la settimana accedere alle sedi delle Contrade, per realizzare foto del ’dietro le quinte’ della costruzione dei carri allegorici e della realizzazione delle scene animate. L’accesso alle sedi è permesso solo a chi avrà effettuato l’iscrizione. Il concorso terminerà alla mezzanotte di domenica 27 agosto, quando i carri lasceranno piazza Roma. Da lunedì 28 a mercoledì 30 i partecipanti avranno la possibilità di inviare i loro tre scatti migliori all’indirizzo mail della Pro Loco, specificando nome e cognome dell’autore. La selezione pervenuta verrà esaminata dalla giuria, presieduta dal fotografo professionista Roberto Bastianoni, che decreterà l’ordine di classifica finale. Infine, il momento ufficiale della premiazione. I vincitori verranno avvertiti tramite mail e parteciperanno, insieme a tutti i concorrenti, alla cerimonia fissata per il 9 settembre alle 18. Clic, e che vinca il migliore!