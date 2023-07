Palazzo Leggenda Sarà la casa del Festival Arredi e gestione Ecco come diventerà

Una città che cambia, si trasforma, cresce. Tra edifici freschi di inaugurazione e cantieri ancora in corso d’opera, c’è un palazzo, in piazza del Popolo, che a breve sarà aperto alla cittadinanza. È quello che ospiterà la sezione Ragazzi della biblioteca, nell’ex Convitto Infermieri. Siamo agli sgoccioli, al cosiddetto “Palazzo Leggenda“ mancano solo gli arredi. Intanto è stato approvato il progetto relativo all’appalto misto per i servizi di progettazione, realizzazione e posa di mobili e suppellettili: un investimento da 270mila euro. Avviata la gara per l’affidamento, ci sarà tempo fino al 31 luglio per le candidature. Parola chiave, rigenerazione urbana. Il recupero dell’edificio dell’ex Convitto Infermieri, all’interno del complesso dell’ex ospedale San Giuseppe, è finalizzato al consolidamento e alla valorizzazione storica del fabbricato, in particolare della Torre dei Righi, memoria della cerchia muraria trecentesca. Obiettivo, realizzare un polo multidisciplinare aperto alla città.

Ma che aspetto avrà “Palazzo Leggenda”? A piano terra nascerà l’Urban Center cittadino, con spazi per la partecipazione collettiva e l’inclusione sociale, mentre nei piani superiori sarà organizzata la Smart Library, estensione della biblioteca comunale con servizi dedicati ai bambini e ai ragazzi. Va da sé che, non a caso, l’edificio diventerà l’anima del festival Leggenda. A partire dalla prossima edizione il cuore delle attività della manifestazione dedicata alla lettura e all’ascolto, pulserà proprio all’interno di queste nuove mura. E ci sarà spazio per gli utenti di tutte le età. Dai più piccoli ai più grandi, i frequentatori della biblioteca saranno i veri ’padroni’ del Palazzo. Dall’ingresso di via Ridolfi si accederà ad una zona che porta fino a via Paladini e che avrà come destinazione quella di area espositiva temporanea, con arredi a parete. È in questo spazio che troverà posto un punto desk per biglietteria, informazione e controllo degli accessi.

La nuova casa di “Leggenda Festival“ si prefigura, insomma, come estensione culturale della biblioteca comunale, ed è concepita come un’area di biblioteca a bassa intensità di libri. Ecco la Smart Library, dunque: nelle sale e tra gli scaffali solo libri che saranno utilizzati in attività laboratoriali, di promozione della lettura, rivolti a bambine, bambini, ragazze e ragazzi fino a 17 anni. Libri che prenderanno vita fino ad abbracciare idealmente ogni angolo del Palazzo. Al primo piano, la sala ludica Circolo di lettura, destinata a incontri e riunioni di adulti, uno spazio accogliente con sedute comode e aperto all’esterno sul giardino. Una caratteristica che ne permetterà la fruibilità anche in orario di chiusura della biblioteca. Al secondo piano invece le sale per lo studio collettivo, per la consultazione e i giochi di società. Il viaggio ’ideale’ tra i corridoi del Palazzo prosegue nella Torre dei Sogni, riservata agli utenti più piccoli della biblioteca.

Il terzo piano sarà infine dedicato alla narrativa, al fumetto, al manga e alla grafic novel. Da qui, i giovani lettori potranno salire in vetta alla Torre per partecipare a laboratori meteorologici, astronomici e biologici. "Sarà un luogo della comunità – conferma il sindaco empolese Brenda Barnini – Uno spazio di incontro e socializzazione. Due aspetti del nostro quotidiano che credo debbano essere fra i criteri guida per ogni scelta che l’amministrazione si trova a compiere guardando al presente e al futuro della città. Il recupero di questo edificio – conclude il sindaco – racchiude in sé il senso della rigenerazione urbana che abbiamo promosso attraverso il progetto Hope:infatti non soltanto siamo andati a recuperare un palazzo che affaccia su una delle piazze del nostro centro storico, ma siamo andati a riempirlo con servizi fondamentali per il nostro modo di vedere la città".

