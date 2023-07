Palazzo inagibile È rebus sui tempi

Non sarà una questione di poco tempo. I due nuclei familiari evacuati venerdì pomeriggio a Montaione per la chiusura della palazzina in cui abitavano nel centro storico, dovranno probabilmente rimanere nelle attuali sistemazioni ancora per un lungo periodo. L’ordinanza comunale, firmata dal sindaco Paolo Pomponi si è resa necessaria in seguito ad un sopralluogo dei vigili del fuoco, richiesto dallo stesso proprietario, che ha certificato delle criticità strutturali. "Questa è stata soltanto la prima perizia – spiega il primo cittadino di Montaione – ma trattandosi di un’edificio privato adesso spetta al proprietario attivarsi per recuperare lo stabile. Il mio compito era quello di mettere in sicurezzaa la cittadinanza. Non ho idea dei tempi necessari a risolvere il problema, di sicuro la palazzina tornerà abitabile sono dopo la certificazione di tecnici professionisti".