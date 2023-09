Pagamento del suolo pubblico a Empoli: "C'è disparità" - Referendum Multiutility

EMPOLI

"Il nostro comitato referendario deve pagare l’occupazione di 4 metri quadrati di suolo pubblico per raccogliere le firme (se questo avviene per più di tre giorni al mese), ma un’associazione che ha un punto ristoro per l’intera estate e organizza un festival di sette giorni occupando l’intero parco di Serravalle con l’evidente scopo di fare profitti non deve pagare niente". Non è tanto una questione di soldi (si tratta di pochi euro, ndr) ma di principio quella sollevata dal comitato trasparenza per Empoli relativo alla raccolta firme per il referendum abrogativo sulla delibera Multiutility. "Evidentemente – commenta il portavoce Marco Cardone – quello che l’amministrazione comunale intende comunicarci è che non dobbiamo occuparci di quello che viene da loro deciso e di come beni e denari della collettività vengono gestiti, ma piuttosto dobbiamo impiegare il nostro tempo bevendo e danzando. Lo dimostrano i tanti post del comune e della sindaca sul Beat festival, mentre per la campagna referendaria contro la quotazione in borsa della multiutility, nonostante l’esistenza di un regolamento comunale, abbiamo trovato finora solo un piccolo trafiletto sul sito del comune. Insomma – aggiunge Cardone – chi ha per pagare non paghi e chi non ha per pagare si dia da fare per farlo anche per esercitare un suo diritto costituzionale. Un’amministrazione che è mossa da questi princìpi non poteva che finire per concepire e promuovere Multiutility e quel modello di gestione dei servizi primari, che porterà più vantaggi ai privati che ai cittadini proprietari dei beni".