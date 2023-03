"Paesi & Affetti" con Daniela Monachesi alla biblioteca

Il clou dell’undicesima festa della poesia di Vinci si sta avvicinando e, dopo l’antipasto di ieri sera con "L’internauta poetica. La pertica di Chopin", stasera alle 21.15 presso la biblioteca Leonardiana si terrà l’evento "Paesi&Affetti. A Vinci, un dono poetico". Daniela Monachesi, autrice marchigiana, si è infatti resa protagonista di un dono poetico al paese natale del Genio, dedicandogli ben oltre cento liriche e un libro. Vinci è così una città, con i suoi angoli, la sua storia, i suoi personaggi (anche gli animali) in versi e sonetti. L’appuntamento odierno è un invito ad ascoltare e magari scoprirsi raccontato in qualcuna di queste liriche. Chissà infatti se qualcuno dei partecipanti si ritroverà in questo grande affresco vinciano. A presentare e coordinare la serata sarà Maria Virginia Porta in collaborazione con Alessandra Ulivieri della casa editrice empolese Ibiskos Ulivieri. Sarà presente inoltre anche il pittore Fabio Carmignani che racconterà della copertina realizzata appositamente per questa edizione della "Veglia dei poeti" e del suo omaggio a Leonardo, realizzato in occasione delle Celebrazioni Leonardiane del 2019.