Paese in lutto per il vigile Magheri: "I suoi valori anche nello sport"

Sono giorni bui, questi, per la comunità montelupina, travolta da due lutti in poche ore. Il paese saluta due pezzi di storia, simboli di un’epoca che non c’è più. Si sono svolti ieri i funerali di ’Natalino’, Natale Giacomelli. Lo storico vetraio de La Torre se ne è andato a 77 anni: "Uno di quei personaggi che hanno fatto la differenza", così lo ricordano in tanti. Con lui se ne va la fotografia del paese com’era una volta e come non è più. Ed è venuto a mancare ieri, alla soglia dei 90 anni – li avrebbe compiuti a maggio – Piero Magheri, storico vigile urbano, in servizio dal 1964 al 1992. Il Magheri era un’istituzione in paese, "sempre a gestire il traffico urbano con rigore e gentilezza – racconta chi lo ha conosciuto con la divisa indosso –. Lo trovavi in servizio il sabato mattina al mercato. Tutti lo apprezzavano per la disponibilità". Montelupino doc, residente tra l’Erta e l’Ambrogiana, Magheri aveva un passato da ceramista, amava dipingere sul vetro e ha continuato a farlo anche dopo esser entrato nel corpo di polizia municipale. Ed era un grande appassionato di calcio. Da tifoso juventino, allenava i giovani giocatori dell’Ambrogiana. Vigile e allenatore; un binomio rigido, fatto di rispetto e regole. Come racconta con affetto la sua famiglia: "Piero era vigile anche in casa, ci teneva tutti sull’attenti. Insegnava a noi e ai suoi ragazzi, sul campo, la disciplina ferrea, quei sani principi e valori che oggi, forse, non esistono più. Era stato vittima di un grave incidente a 30 anni, ma si è saputo rimettere in sesto e tornare alla vita e a quel lavoro che tanto amava". Così tanto da salutare tutti quelli che gli hanno voluto bene, in un giorno speciale. I funerali infatti si terranno alle 15 di oggi nella chiesa dell’Ambrogiana. Proprio oggi mentre i colleghi della polizia municipale celebreranno la festa del Patrono, San Sebastiano.

"Tu che hai amato tanto questo lavoro non potevi scegliere momento migliore per salutare questo mondo. Ci siamo abbracciati pochi giorni fa – ricorda il sindaco Paolo Masetti – quando hai voluto farmi visita in comune regalandomi un libro di Alfio Dini". È tenero il ricordo di Simone Focardi. "Quando sono diventato assessore nel marzo 2018 Piero è stato il primo con il quale ho avuto un appuntamento ufficiale. Oggi Montelupo perde un cittadino storico e grande uomo". Piero Magheri sarà tumulato al cimitero di Montelupo. Lascia la moglie Laura, i figli Desy e Flavio e le amate nipoti. In sua memoria sarà fatta una donazione all’ospedale Meyer di Firenze.

